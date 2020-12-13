75 случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

12 декабря в Костанайской области зарегистрировано 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболевшие: 30 жителей г. Костанай, 12 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, 6 – Узункольского района, 6 – района им. Майлина, 5 – Камыстинского района, 4 – Алтынсаринского, 3 – Денисовского и 1 Костанайского района.

57 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, 2 в целях эпид.надзора при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак».

Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 12 декабря зарегистрировано 6324 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 5723 человека.

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