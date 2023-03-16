75 тысяч казахстанцев смогут снять пенсионные накопления

Депутаты Сената во втором чтении приняли проект нового Социального кодекса.

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О внесенных в этот документ важных изменениях и дополнениях рассказала сенатор Ляззат Калтаева, передает Tengrinews.kz.

В частности, получателям пенсионных выплат за выслугу лет будет предоставлено право на изъятие пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий или для оплаты своего лечения или лечения супруга (супруги) или близких родственников.

«Данная мера позволит охватить более 75 тысяч пенсионеров, сумма пенсионных накоплений которых составляет порядка 120,5 миллиарда тенге», — сообщила Ляззат Калтаева.

Также будет уменьшена величина комиссионного вознаграждения Единого накопительного пенсионного фонда с 0,01 процента в месяц от пенсионных активов до 0,008 процента, но не более 0,04-кратного месячного расчетного показателя с одного индивидуального пенсионного счета.

«Данная норма коснется всех 11,9 миллиона вкладчиков, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, и положительно скажется на их пенсионных накоплениях», — добавила сенатор.

Напомним, проекте Социального кодекса отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению: