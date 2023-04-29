77% производителей в Казахстане собираются повысить цены в ближайшем квартале

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77% казахстанских производителей собираются в ближайшие три месяца повысить цены, сообщили в компании NielsenIQ Kazakstan по итогам опроса участников рынка.
36% производителей планируют в течение года повысить цены на 5% и меньше. 27% производителей оценивают грядущий рост цен на свою продукцию в 6-10%, по 9% производителей ожидают удорожания своих товаров на 11-15% и 16-20%, передает informburo.kz
Между тем 48% опрошенных потребителей ожидают, что цены на повседневные товары в ближайшие месяцы вырастут более чем на 10%.
«В начале 2023 года мы уже видим по некоторым категориям товаров резкое падение потребления. Это связано с тем, что давление на кошелёк покупателя растёт, и по нашим ожиданиям последний и дальше будет переходить на более дешёвые ценовые сегменты», – отметила коммерческий директор компании Мадина Сейсенгалиева.
При этом 77% производителей собираются в 2023 году запускать новые продукты, причём в основном сегмента «премиум».