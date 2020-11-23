+77 случаев. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

22 ноября в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,6%.

Заболевшие: 33 жителя г. Костанай, 13 – г.Рудный, 6 – Денисовского района, 5 – Костанайского района, 5 – Узункольского района, 5 — района Б.Майлина, 4 – Алтынсаринского района, 2 – Федоровского района, 1 – г.Аркалык, 1 – Аулиекольского района, 1 – Житикаринского района, 1 – Мендыкаринского района.

60 обследованы по самообращению, 12 по эпидемиологическим показаниям (контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции), 3 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией). Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 22 ноября зарегистрировано 4777 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3616 человек.

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