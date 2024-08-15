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786 миллионов тенге переплатили казахстанцы за тепло

Фотография для новости 786 миллионов тенге переплатили казахстанцы за тепло

pixabay.com

Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану. Об этом сообщает пресс-служба Комитета. 

Возврат средств по результатам перерасчета отразится на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024-2025 годов) либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).

«В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией. Таким образом, за прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157,39 тыс. тенге с учетом НДС:

  • по городу Астана – 2 279,97 тыс.тенге;
  • по городу Алматы – 95 405,36 тыс.тенге;
  • по городу Шымкент – 20 208,83 тыс.тенге;
  • по области Абай – 13 594,64 тыс.тенге;
  • по Алматинской области – 18 100,47 тыс.тенге;
  • по Акмолинской области – 33 522,87 тыс.тенге;
  • по Атырауской области – 10 698,19 тыс.тенге;
  • по Актюбинской области – 37 701,48 тыс.тенге;
  • по Восточно-Казахстанской области – 354 460,65 тыс.тенге;
  • по Жамбылской области – 15 098,45 тыс.тенге;
  • по области Жетісу – 6 073,80 тыс.тенге;
  • по Западно-Казахстанской области – 1 187,85 тыс.тенге;
  • по Костанайской области – 31 998,48 тыс.тенге;
  • по Кызылординской области – 38 588,60 тыс.тенге;
  • по Мангистауской области – 60 948,78 тыс.тенге;
  • по Павлодарской области – 4 128,56 тыс.тенге;
  • по Северо-Казахстанской области – 24 136,77 тыс.тенге;
  • по Туркестанской области – 23,64 тыс.тенге

В Комитете отметили, что что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень приборизации многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75%.

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