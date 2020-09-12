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8 фактов приставания в общественных местах выявили костанайские полицейские

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За 2 дня на территории области в ходе проведения ОПМ «STOP трафик» стражами порядка составлено 8 протоколов по статье 449 часть 1 КоАП РК «Приставание в общественных местах».

4 факта оперативники выявили 10 сентября и столько же 11-го.

В городе Лисаковск 66-летний местный житель с целью попрошайничества приставал к прохожим возле одного из торговых домов города. По данному факту полицейскими составлен административный протокол.

11 сентября сотрудниками отдела криминальной полиции Камыстинского района совместно с участковым был задержан 25-летний местный житель, который назойливо выпрашивал деньги у прохожих. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Аналогичные факты полицейскими выявлены в г.Аркалык, Карасуском, Житикаринском, Карабалыкском и Мендыкаринском районах.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции выявлен факт сводничества в областном центре.

В одной из саун по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 1 статья 309 УК РК « сводничество в целях извлечения материальной выгоды»,  задержана 45-летняя женщина. По данному факту начато расследование.

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