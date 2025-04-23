Валютный рынок Казахстана продолжает находиться под значительным влиянием геополитической напряженности и экономических последствий конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 23 апреля 2025 года официальный курс доллара – 518,07 тенге, рубль опустился до отметки 6,37 тенге. Цена на нефть марки Brent сегодня составляет 67,99 доллара за баррель, демонстрируя рост почти на три доллара за неделю.

Эту позитивную динамику специалисты связывают с возможным мирным урегулированием конфликта в Украине, которое может моментально повлиять на динамику валют, в частности, на соотношение тенге и рубля. Звучат предположения о сценарии, при котором за один рубль будут давать до 8 тенге. Насколько реалистичен такой сценарий и какие факторы могут на него повлиять?

Динамика курса рубля к тенге: взлеты и падения

Чтобы лучше понять текущее положение дел, рассмотрим, как менялся курс российского рубля к казахстанскому тенге на протяжении последних 12 месяцев. Анализ графика показывает выраженную волатильность и заметный общий тренд укрепления рубля по отношению к тенге.

В мае 2024 года курс RUB/KZT находился на относительно низком уровне, составляя менее 5,0 тенге за рубль. В течение лета 2024 года наблюдался выраженный подъем, и рубль укрепился до 5,6 тенге в июле-августе.

Затем, в конце 2024 года, последовала коррекция с колебаниями преимущественно в диапазоне 5,0-5,2 тенге за рубль с кратковременным снижением ниже 5,0 в декабре.

Однако с начала 2025 года динамика резко изменилась. Начиная с января курс рубля демонстрировал устойчивый и ускоряющийся рост. К концу марта курс превысил отметку 6,0 тенге за рубль. Этот восходящий тренд продолжился и в апреле 2025 года, приведя к текущим значениям выше 6,4 тенге за рубль.

Таким образом, текущий курс находится значительно выше того диапазона 5-5,5, который многие эксперты считают исторически комфортным для экономик обеих стран.

В начале весны 2025 года российский рубль показал заметное укрепление ко всем мировым валютам. Если в начале года курс доллара превышал 100 рублей, то к марту он опустился в диапазон 81,5-89 рублей. По официальным данным Банка РФ на 23 апреля 2025 года, доллар стоит 81,462 рубле, евро – 94,04 рубля, юань – 11,1123 рубля. С начала года рубль укрепился к доллару на 16,4%, к евро – на 12,05%, к юаню – на 14,46%.

Эксперты связывают это укрепление прежде всего с ожиданиями возможного мирного урегулирования в Украине и последующего ослабления санкционного давления на Россию, объясняет аналитик Александр Потавин.

«Этот фактор привлек в Россию спекулятивный иностранный капитал, стремящийся заработать на высокой реальной ставке», — говорит Александр Потавин.

Эксперт Гаянэ Замалеева добавляет, что рубль поддерживали и другие факторы.

«Это ежедневная продажа валюты Банком России (в марте до 5,9 млрд рублей), высокая ключевая ставка ЦБ, а также продажа экспортной выручки перед налоговыми периодами», — Гаянэ Замалеева

Сценарий «8 тенге за рубль»

Теперь перейдем к ключевому вопросу: как возможное укрепление рубля на фоне мирного урегулирования может повлиять на курс тенге и сценарий «8 тенге за рубль»?

В настоящее время курс составляет около 6,4 тенге за рубль. Сценарий «8 тенге за рубль» означает, что российский рубль должен значительно укрепиться – это было бы существенным превышением исторических отметок, наблюдавшихся за последние годы.

Прекращение огня в Украине действительно может способствовать укреплению рубля за счет восстановления стабильных экспортных потоков. Если рубль начнет активно расти к мировым валютам, то, учитывая тесные экономические связи между Казахстаном и Россией, это неизбежно окажет давление и на курс тенге к рублю.

Однако, по мнению финансиста Арсена Темирбаева, такое укрепление рубля, ведущее к сильному росту его курса по отношению к тенге (например, до 8 тенге), будет временным.

«Исторически сложившийся паритет 5-5,5 тенге за рубль наиболее выгоден для экономики Казахстана, которая имеет теснейшие корреляции с экономикой России. В случае нарушения устоявшегося баланса Нацбанк РК обязательно примет меры», — сказал Арсен Темирбаев.

Прогнозы на ближайшую перспективу

Экспертные прогнозы относительно курса рубля на ближайшее время (апрель-май) разнятся, но большинство специалистов склоняется к некоторому ослаблению рубля после мартовской «эйфории». Александр Потавин видит диапазон 82-88 рублей за доллар в апреле, отмечая больший потенциал для роста доллара. Гаянэ Замалеева ожидает пару доллар /рубль в диапазоне 82-86.

Эти прогнозы по курсу рубля к доллару косвенно влияют и на пару KZT/RUB. Если рубль будет склонен к ослаблению к доллару, то это при относительно стабильном курсе тенге к доллару будет означать ослабление рубля и к тенге, отдаляя сценарий «8 тенге за рубль».

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