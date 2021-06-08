80 кг. Крупная операция по изъятию наркотиков проведена в Костанайской области

В ходе операции «Карасора- 2021» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области у 61 — летнего жителя района им. Б. Майлина изъяты наркотики в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, в городе Костанай остановлена автомашина «Ваз-21099» под управлением 61-летнего водителя. В салоне, на заднем сиденье автомобиля обнаружены и изъяты два полиэтиленовых мешка, в которых находилось вещество, растительного происхождения.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, содержимое мешков – наркотическое вещество – марихуана, весом 80 кг 160 гр. В одном из мешков было более 43 кг, во втором более 37 кг марихуаны.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, полковника полиции Асылбека Альмагамбетова полицейские пресекли канал поставки наркотиков в область. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по статье 296 ч. 4 «Незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.

С начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято более 95 килограммов марихуаны и 449 граммов синтетических наркотиков.

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