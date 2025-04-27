Девятого мая в Москве пройдет парад Победы, посвященный 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Для участия в нем в Московскую область прибыл парадный расчет Вооруженных сил Казахстана.

На военном аэродроме Чкаловский 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова встретил атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в Российской Федерации генерал-лейтенант Талгат Койбаков. Он пожелал десантникам достойно представить страну на мероприятии, имеющем всемирно-историческое значение.

9 мая на параде в Москве Республику Казахстан представит парадный расчет военнослужащих 37 десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Символично, что именно воины-панфиловцы в составе 316 стрелковой дивизии героически обороняли Москву на Волоколамском направлении в 1941 году. За проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество и героизм всего личного состава дивизия награждена орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», ей присвоено звание «ГВАРДЕЙСКАЯ».

На военном аэродроме Чкаловский казахстанских десантников встретил атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в Российской Федерации генерал-лейтенант Талгат Койбаков. Он пожелал воинам достойно представить страну на мероприятии, имеющем историческое значение.

Парадный расчет возглавит командир 37-й десантно-штурмовой бригады полковник Алмас Тулегенов, награжденный орденом «Айбын» второй степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть»).

Всего в парадном расчете 80 человек. Из них 11 офицеров, 24 военнослужащих по контракту и 45 солдат срочной службы.

37-я Десантно-штурмовая бригада входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Это воинское соединение находится в постоянной боевой готовности. В мирное время оно выполняет задачи по обеспечению общественной безопасности в режиме чрезвычайного положения, усилению государственной границы, охраны и обороны особо важных объектов, применению подразделений в антитеррористических операциях и в случае природного и техногенного характера.

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