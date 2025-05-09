На митинге присутствовали ветераны войны — Михаил Подоляков, Касымхан Алдабергенов и Дилдабек Нурушев. Их привезли на спецтранспорте. Провезли по «живому» коридору под аплодисменты костанайцев. Ветеранов держали под руки. Вместе с акимами города Костаная и области они почтили память павших, возложив цветы.

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Память ушедших героев почтили минутой молчания. После официальной части митинга раздались залпы в честь Великой Победы.

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