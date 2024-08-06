80-летний водитель оказался виновником аварии в Костанайской области

Полиция возбудила административное производство по факту ДТП, которое произошло на выезде села Береговое в районе Б.Майлина, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Установлено, что 80-летний житель города Рудного, управляя автомашиной «ВАЗ-2121», выехав с полевой дороги, не уступил дорогу автомашине марки «ВАЗ-2131» и совершил столкновение.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-2121».

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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