80-летняя пенсионерка стала жертвой разбойного нападения в Костанайской области

О раскрытии тяжкого преступления – разбое, совершенном в поселке Аманкарагай рассказал на своей старнице в Фейсбук начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

19 марта неизвестный обманным путем проник в дом к 80-летней пенсионерке под предлогом покупки картофеля, применив силу, связал ее и забрал 300 тысяч тенге.

К раскрытию данного преступления были подключены сотрудники нескольких подразделений полиции – Аулиекольского, Камыстинского районов и Департамента полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Камыстинского района был задержан 36-летний подозреваемый. Он ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование по статье 192 УК — «Разбой».

«Отмечу, что сотрудники полиции проявили профессионализм при раскрытии преступления, за что выражаю им благодарность. Хотел бы напомнить и о мерах безопасности: не запускайте в дом малознакомых людей, будьте бдительны. Особенно обращаюсь к пожилым людям, которые часто становятся и жертвами мошенников»,-отметил Ерлан Омарбеков.

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