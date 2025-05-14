В текущем году сеть загородных лагерей области составляет 12 объектов, из них девять государственных и три частных, где планируется оздоровить более 8000 детей. В трех государственных лагерях будут отдыхать воспитанники интернатных организаций для детей-сирот. Об этом сообщила руководитель отдела образования Костанайской области.

Открытие сезона запланировано в период с 9 по 18 июня. Для работы в летних лагерях будут задействованы свыше 4 тысяч педагогов.

«Доброй традицией стало проведение Благотворительным фондом «Қазақстан халқына» проекта для сельских детей «QH Жаздық жолдама», благодаря которому в текущем году 246 школьников бесплатно отдохнут в 2 загородных лагерях области: «Балдаурен» и «Болашак». Четвертый год подряд в рамках государственного социального заказа на базе реабилитационного центра «Хатико» отдохнут 359 детей с особыми образовательными потребностями из 13 регионов области на общую сумму 54,1 млн. тенге. В период нахождения детей с сопровождающим лицом в данном центре предоставляется пятиразовое питание для детей и сопровождающих лиц, услуги психологов», — сообщила Айман Ибраева.

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