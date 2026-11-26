В департаменте полиции области Абай предупредили водителей об опасности микросна за рулём. При скорости 100 км/ч автомобиль за три секунды проезжает около 83 метров. Если в этот момент водитель заснул, он может не успеть среагировать на препятствие или манёвр другой машины.
Микросон длится всего несколько секунд и может остаться незамеченным самим водителем. На приближающуюся сонливость указывают тяжесть в веках, частая зевота, снижение внимания и замедленная реакция.
При первых признаках сонливости полицейские советуют остановиться в безопасном месте и отдохнуть. Кофе может ненадолго взбодрить, а громкая музыка и открытое окно не заменяют отдыха. Перед дальней поездкой важно выспаться и запланировать остановки в пути.
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