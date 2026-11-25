В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 25 ноября 2026 года, рассказали, какие банкноты нацвалюты начнут выводить из обращения со следующего года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Нацбанка, с 2027 года в Казахстане из обращения выведут три вида банкнот – номиналом 500, 1 000 и 10 000 тенге.

500 тенге

Так, купюры 500 тенге образца 2017 года будут находиться в параллельном обращении с новыми банкнотами до 24 декабря 2027 года.

Затем в обращении останутся лишь новые банкноты номиналом 500 тенге образца 2025 года.

1 000 тенге

Банкноты номиналом 1 000 тенге образца 2014 года выведут из обращения постепенно. Окончательный срок их использования – до 27 марта 2027 года.

После казахстанцы могут расплачиваться лишь банкнотой номиналом 1 000 тенге образца 2024 года.

10 000 тенге

А срок обращения купюры 10 000 тенге образца 2012 года продлен до июня 2027 года.

По истечении срока в обращении останутся лишь новые банкноты номиналом 10 000 тенге образца 2024 года.

Какие еще банкноты выведут из обращения?

Также в Нацбанке рассказали, что замена банкноты номиналом 20 000 тенге образца 2013/2015 года начнется после выхода новой купюры в 2027 году, после чего старую банкноту будут принимать еще как минимум год.

Отметим, что в Нацбанке ранее не раз заявляли, что:

«Банкноты нового и старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета».

Даже после завершения периода параллельного обращения у казахстанцев будет возможность обменять банкноты старого образца на банкноты нового образца:

во всех банках второго уровня и АО «Казпочта» – в течение установленного срока;

в филиалах Нацбанка – бессрочно.

Сроки обмена старых банкнот на новые

Согласно информации, опубликованной на сайте НБК, казахстанцы могут обменять на новые:

банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 года – с 25 декабря 2027 года по 24 декабря 2030 года;

банкноты номиналом 1 000 тенге образца 2014 года – с 28 марта 2027 года по 27 марта 2030 года;

банкноты номиналом 2 000 тенге образца 2012 года – с 25 июня 2026 года по 24 июня 2029 года

банкноты номиналом 5 000 тенге образца 2011 года – с 25 сентября 2025 года по 25 сентября 2028 года;

банкноты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года – с 28 июня 2027 года по 27 июня 2030 года.

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