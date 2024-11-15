С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали 14 случаев лихорадки Денге. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова, передает informburo.kz

Заболевшие прибыли из-за рубежа в Алматы, Астану и Костанайскую область. В Алматы выявили 11 случаев: семь у прибывших с Мальдив, два — из Вьетнама, по одному — из Индии и ОАЭ. В Астане зарегистрировали два случая у людей, прибывших из Вьетнама и Индонезии. Ещё один случай выявили в Костанайской области — у прибывшего из Вьетнама.

Лихорадка Денге — острое вирусное заболевание, которое передаётся через укусы заражённых комаров рода Aedes. Санврачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время поездок в страны, где регистрируют опасные инфекции.

Кроме того, в 2026 году в Казахстане подтвердили пять завозных случаев малярии: четыре — в Алматы и один — в Астане. Четыре случая были тропической малярией, один — трёхдневной. Заболевшие заразились во время поездок в Уганду, Гану, Габон, Занзибар и Вьетнам.

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