Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области отказал подрядчику в иске о понуждении к заключению дополнительного соглашения по строительству школы на 980 мест в микрорайоне «Береке».

Спор возник из-за дополнительных строительных работ на сумму 471,8 млн тенге, выполненных сверх объёма, предусмотренного договором госзакупок.

Суд установил, что стоимость договора не увеличивали, проектно-сметную документацию не корректировали, а дополнительное финансирование в установленном порядке не выделяли. Факт выполнения работ и их необходимость сами по себе не создают финансовых обязательств для государственного заказчика.

Подрядчик продолжил работы без надлежащего согласования и принял на себя предпринимательский риск. Решение суда подчёркивает, что изменения суммы договора госзакупок возможны только при соблюдении требований законодательства.

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