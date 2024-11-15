Работающие казахстанцы, за которых перечисляются социальные отчисления, при утрате трудоспособности могут получать поддержку из двух источников: государственное пособие по инвалидности и дополнительную ежемесячную выплату из Государственного фонда социального страхования.
Размер выплаты из Фонда рассчитывают индивидуально. Он зависит от продолжительности участия в системе обязательного социального страхования и размера официального дохода. Выплату назначают до достижения пенсионного возраста.
После установления медико-социальной экспертизой степени утраты трудоспособности сведения поступают в информационную систему. Если у человека есть право на выплату, ему направляют SMS с предложением оформить её. Подать заявление также можно через портал eGov.kz или в ЦОН.
За 10 месяцев текущего года выплату по утрате трудоспособности получили 98,8 тысячи человек. Общая сумма перечислений составила 50,4 млрд тенге. Более 30% заявителей оформили поддержку через электронные сервисы.
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