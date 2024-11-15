Гололёд, снежные заносы, метель и плохая видимость повышают риск аварий зимой. В «ҚазАвтоЖол» напомнили, как подготовить автомобиль к холодам и безопасно передвигаться в сложных погодных условиях.
Перед поездкой водителям советуют проверить зимние шины, аккумулятор, технические жидкости и исправность фар. В машине стоит держать буксировочный трос, лопату, фонарь, тёплое одеяло, провода для запуска двигателя и запас незамерзающей жидкости.
На скользкой дороге важно увеличить дистанцию и снизить скорость с учётом погоды и состояния покрытия. Тормозить, разгоняться и поворачивать следует плавно, избегая резких манёвров. Особую осторожность нужно соблюдать на мостах и путепроводах: там лёд может образоваться быстрее.
Перед дальней поездкой рекомендуется проверить состояние дорог и ограничения на официальных ресурсах «ҚазАвтоЖол». Во время сильной метели или снегопада лучше отложить поездку. Если движение закрыто, нельзя объезжать блокпосты или выезжать на запрещённые участки.
В случае нештатной ситуации на трассе можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру 1403. Зимой дорожные службы очищают республиканские трассы от снега, обрабатывают покрытие противогололёдными материалами и следят за состоянием дорог.
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