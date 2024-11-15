В Казахстане работают над упрощением цифровой занятости. О возможных подводных камнях lsm.kz рассказал сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин.

По мнению эксперта, развитие цифровой экономики не сводится только к внедрению новых технологий и автоматизации государственных услуг. Важно создать условия, при которых люди смогут зарабатывать, развивать собственное дело, пользоваться финансовыми инструментами и легально работать независимо от места проживания.

«Поэтому инициатива по формированию упрощенного правового режима цифровой занятости своевременна. Казахстану важно адаптировать законодательство к уже существующей экономической реальности, а не пытаться подогнать новые формы работы под устаревшие модели», — пояснил Е. Питолин.

К цифровой занятости относятся работа через маркетплейсы, интернет-магазины, платформы доставки и такси, фриланс, разработка программного обеспечения, дизайн, маркетинг, онлайн-образование и удаленное оказание профессиональных услуг. Отдельное направление — работа на зарубежных заказчиков, когда специалист находится в Казахстане, а доход получает из других стран.

По словам собеседника LS, такие форматы уже стали частью рынка труда, особенно среди молодежи и специалистов, чьи навыки востребованы за рубежом. При этом законодательство не всегда успевает за изменениями. Работающие через цифровые платформы могут сталкиваться со сложностями при регистрации доходов, уплате налогов, подтверждении стажа, получении социальных гарантий и доступе к финансовым услугам.

«В результате часть экономической активности остается вне официального оборота. Это означает не только недополученные налоговые поступления для государства, но и прямые финансовые потери для самих граждан: отсутствие пенсионных отчислений, социальных выплат, кредитной истории и возможности подтвердить легальность своих доходов», — отметил Е. Питолин.

Упрощенный режим, считает эксперт, должен предусматривать минимальную административную нагрузку. Людям важно дать возможность регистрировать деятельность, декларировать доходы и платить налоги через понятный цифровой механизм. Также необходимы гибкие форматы занятости, ясные правила взаимодействия с платформами и доступ к социальному и пенсионному страхованию.

«Легализация не должна превращаться в дополнительную бюрократию. Ее задача — сделать официальный статус выгоднее и удобнее, чем работа в неформальном секторе. Точное количество граждан, которые смогут воспользоваться таким режимом, будет зависеть от его окончательных условий и охвата платформенной экономики. Но потенциал здесь значительный: речь идет о возможности вывести из тени тысячи и, при правильной модели, гораздо больше самозанятых и микропредпринимателей», — высказался собеседник LS.

Евгений Питолин также подчеркнул значение цифровой занятости для регионов. Она позволяет работать на заказчиков из других городов и стран, не переезжая в крупный мегаполис. Для этого, однако, нужны доступный интернет, цифровая грамотность, профессиональное обучение и возможность получать оплату за услуги.

При комплексном подходе такая занятость может помочь снизить молодежную безработицу и расширить экономические возможности регионов. Для людей старшего возраста это шанс продолжать профессиональную деятельность, делиться опытом, консультировать и работать по гибкому графику.

«Экономический эффект от легализации цифровой занятости будет проявляться сразу в нескольких направлениях. Государство получит более прозрачный рынок труда, дополнительные налоговые поступления и объективную картину занятости населения. Граждане — социальную защищенность и доступ к финансовым инструментам», — заключил Е. Питолин.