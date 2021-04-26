83000 тенге за две булки хлеба: Сотрудники санэпидслужбы незаконно оштрафовали продавца

Наталью Золотайко привлекли к административной ответственности еще в декабре прошлого года. Сотрудники полиции обнаружили в магазине села Владыкинка, где она работает, две булки хлеба, которые не были расфасованы в полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской палаты предпринимателей «Атамекен».

Все заверения продавца о том, что этот хлеб она оставила для себя, результата не дали. На то, чтобы добиться справедливости, у Натальи Золотайко ушло почти полгода.

За помощью женщина, которую оштрафовали на 83 340 тенге по статье «Нарушение требований законодательства в области санэпид благополучия населения» обратилась в местный филиал палаты предпринимателей Костанайской области.

«Дело в том, что весь остальной хлеб в магазине был расфасован в полиэтиленовые пакеты как положено. Две булки стояли отдельно, продавец намеревалась забрать их домой. Доказательств того, что она их хотела реализовать, нет. Эти доводы мы описали в жалобе, которую направили в прокуратуру Федоровского района. В надзорном органе в ситуации разобрались и внесли протест на постановление», — рассказала директор филиала палаты предпринимателей Федоровского района Лидия Костенко.

В суде представитель санэпидслужбы указывала на то, что у них есть прямое доказательство – видеозапись сотрудников полиции, сделанная в магазине. Однако судья Фёдоровского районного суда Александр Москалюк посчитал это основание недостаточным для вынесения штрафа.

«Судом установлено, что в магазине действительно были обнаружены две булки нефасованного хлеба, однако доказательства того, что производилась его реализация продавцом, не предоставлены. Сама продавец в своих объяснениях стабильно и последовательно указывает, что данный хлеб она оставила себе для того, чтобы позже забрать домой. В материалах дела в отношении Золотайко Н.В. отсутствуют документы и доказательства, подтверждающие её умысел на совершение правонарушения в виде реализации продуктов питания без фасовки», — сказано в постановлении суда.

В итоге протест прокурора Федоровского района был удовлетворен, а штраф отменен.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.