85 автомобилям отказано во въезде в Костанайскую область

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, за прошедшие сутки, 10 ноября, на санитарных постах проверено 7065 автомашин, в том числе 4934 легкового, 179 пассажирского, 1952 грузового и 9484 человека. Отказано во въезде 85 автомобилям.

Для несения службы на санитарных постах привлечено 45 сотрудников полиции, 24 медицинских работника, которые оснащены необходимыми средствами защиты и 13 патрульных автомашин.

На санитарных постах получено 2 положительных результатов ПЦР- тестов, отобранных 9 ноября.

Мониторинговыми группами выявлено 89 нарушений режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведения после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22:00 часов.

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