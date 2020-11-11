85 автомобилям отказано во въезде в Костанайскую область

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, за прошедшие сутки, 10 ноября, на санитарных постах проверено 7065 автомашин, в том числе 4934 легкового, 179 пассажирского, 1952 грузового и 9484 человека. Отказано во въезде 85 автомобилям.
Для несения службы на санитарных постах привлечено 45 сотрудников полиции, 24 медицинских работника, которые оснащены необходимыми средствами защиты и 13 патрульных автомашин.
На санитарных постах получено 2 положительных результатов ПЦР- тестов, отобранных 9 ноября.
Мониторинговыми группами выявлено 89 нарушений режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведения после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22:00 часов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области