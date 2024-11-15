85 тысяч тенге и сохранение рабочего места: в Костанае набирают военных резервистов

В Казахстане продолжается набор на военную службу в резерве. В Костанае резервистов принимают в войсковую часть №99260. Такой формат позволяет гражданам совмещать службу с основной работой.
Резервистам не требуется увольняться: они регулярно проходят боевую подготовку в части и ежегодно участвуют в военных сборах. За ними предусмотрено денежное вознаграждение.
Сейчас в костанайской воинской части открыты 15 вакансий: для командиров батальонов, командиров и сержантов рот.
— Мы принимаем граждан Республики Казахстан в добровольном порядке. Контракт заключается на три года. Возрастное ограничение для рядового и сержантского состава — до 47 лет, для офицерского состава — до 57 лет, — рассказал помощник командира бригады войсковой части №99260 Дархан Аскар.
Набор продлится до конца года. Кандидатам необходимо пройти медицинскую комиссию, после чего подать документы в местное управление по делам обороны или непосредственно в войсковую часть.
Военная служба в резерве предусматривает три вида подготовки:
- занятия продолжительностью не более трёх дней в месяц и суммарно до 30 дней в год;
- сборы при угрозах национальной безопасности, мобилизации или ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ежегодные 30-дневные сборы.
На время прохождения сборов рабочее место за резервистом сохраняется по закону. При этом военную подготовку нельзя совмещать с трудовым отпуском, а о предстоящем отсутствии необходимо заранее уведомить работодателя.
Во время 30-дневных сборов работающим резервистам выплачивается сумма в размере их среднемесячного дохода. Неработающие получают 85 тысяч тенге.
Специалисты подчёркивают, что служба в резерве не освобождает граждан от прохождения срочной воинской службы. В случае мобилизации или введения военного положения резервисты будут призываться в первую очередь для доукомплектования местных подразделений Вооружённых сил.
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