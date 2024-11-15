Детям до 16 лет хотят запретить регистрироваться в соцсетях: Токаев поддержал инициативу





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Правительства законодательно запретить детям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях.

Глава государства отметил, что в стране необходимо создать комфортную и безопасную среду для подрастающего поколения. По его словам, подобные ограничения уже вводятся во многих странах.

— Поддерживаю эту инициативу. Считаю, что данный вопрос должен быть рассмотрен в приоритетном порядке, — заявил Президент.

При этом Токаев подчеркнул, что перед принятием законопроекта необходимо заранее разработать действенные механизмы его реализации. По его словам, новые нормы не должны оставаться исключительно на бумаге.

Президент также призвал ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на обеспечение технологической устойчивости энергетической отрасли и развитие альтернативных источников энергии.

Особое внимание, по мнению главы государства, следует уделить законодательству, регулирующему деятельность онлайн-платформ и средств массовой информации. Дополнительные меры необходимы для защиты прав и законных интересов граждан в информационном пространстве.

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