«Не время пустых обещаний»: Токаев открыл первую сессию Курултая





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил депутатов с открытием первой сессии Курултая первого созыва. Глава государства назвал это событие историческим и заявил о начале нового этапа развития страны.

Токаев отметил, что в соответствии с новой Конституцией, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган официально приступил к работе.

— Мы открываем новую страницу в летописи нации. Именно с этого дня берёт начало процесс обновления политической системы государства, — сказал Президент.

По его словам, исторически на курултаях открыто обсуждались ключевые вопросы государственной жизни и принимались согласованные решения. Теперь этот институт должен модернизировать систему власти и придать новый импульс работе государственного аппарата.

Особое внимание Президент уделил качеству законодательства. Он подчеркнул, что Курултай должен сформировать прочную основу правовой системы страны.

— Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас. Уверен, что вы будете достойно служить на благо страны, в полной мере подтверждая свой высокий авторитет, — обратился Токаев к депутатам.

Глава государства также подвёл итоги выборов в Курултай. По его словам, участие в голосовании приняли более 74% граждан. За выборами наблюдали около 800 представителей международных организаций и зарубежных государств — это наивысший показатель в истории казахстанского парламентаризма.

Президент заявил, что выборы прошли открыто, справедливо и на высоком организационном уровне. При этом он напомнил депутатам, что требования общества к ним будут оставаться высокими.

— Нынешний этап — это не время пустых обещаний, лживых речей и популистских лозунгов. Наше общество обретает зрелость, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, в Казахстане вырос общественный запрос на профессиональный Парламент. При этом конструктивные мнения и предложения, соответствующие законодательству, должны приносить стране реальную пользу.

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