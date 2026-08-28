Стадион на тысячу зрителей планируют открыть в Костанае раньше срока





На месте старого стадиона возле городского пляжа в Костанае строят новый спортивный комплекс. Работы начались в конце апреля и сейчас идут с опережением графика.

Ещё полгода назад территория выглядела совершенно иначе. Старожилы помнят, что когда-то здесь активно занимались спортом, однако со временем площадка пришла в упадок. Теперь её возрождают.

Проект предусматривает две трибуны, рассчитанные в общей сложности на тысячу зрителей. Размер футбольного поля составит 102 метра в длину и 68 метров в ширину.

— Также предусмотрена беговая дорожка с профессиональным покрытием по международным стандартам. Её протяжённость составит 400 метров. Здесь можно будет проводить городские, республиканские и международные соревнования, — рассказал руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин Байдаулетов.

По периметру футбольного поля разместят волейбольную и баскетбольную площадки, а также яму для прыжков в длину. На территории уже завершается строительство административного блока. Рядом со стадионом обустроят парковку для посетителей.

Проект финансируется из городского бюджета. Новый комплекс будет предназначен не только для профессиональных спортсменов — пользоваться им смогут все жители города.

После завершения строительства объект планируют передать городскому отделу физической культуры и спорта. По такому же принципу работает физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Юбилейном.

Генеральным подрядчиком выступает местная строительная компания. По договору завершить работы должны были в конце октября, однако подрядчик опережает график. Поэтому сдать стадион планируют на месяц раньше — в сентябре.

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