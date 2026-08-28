Чеки, экспертиза и претензия: как костанайским предпринимателям взыскать ущерб после пожара

Предпринимателям, чьё имущество пострадало при пожаре в административном здании на проспекте Аль-Фараби в Костанае, разъяснили порядок дальнейших действий.
Как сообщили в Палате предпринимателей Костанайской области, в первую очередь необходимо составить полный перечень повреждённого или уничтоженного имущества. Также следует собрать чеки, накладные, счета-фактуры и другие документы, подтверждающие его стоимость.
Кроме того, пострадавшим нужно получить акт о пожаре от сотрудников МЧС, а также результаты проведённых исследований и экспертиз.
— В них будет определён виновный орган или виновное лицо, из-за действий которого пострадало имущество. При наличии этих документов предприниматели могут обратиться во Внешнеторговую палату для получения свидетельства о форс-мажорных обстоятельствах, — рассказала начальник отдела по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей Костанайской области Жибек Сиитова.
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Если у предпринимателя имеются кредиты, после получения такого свидетельства он может обратиться в банк с заявлением об отсрочке платежей на период, когда ведение бизнеса временно невозможно.
Для взыскания ущерба пострадавшим сначала необходимо направить виновному лицу досудебную претензию.
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— Если виновная сторона не согласится с суммой ущерба или сроками его возмещения, предприниматель сможет обратиться в суд, — пояснила Жибек Сиитова.
Как сообщили пострадавшие от пожара, ближе к полудню их допустили в здание. Владельцы и арендаторы помещений уже приступили к оценке причинённого ущерба.
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