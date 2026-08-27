После пожара на Аль-Фараби владельцы кабинетов не знают, что стало с их имуществом

Владельцы и арендаторы помещений в здании на проспекте Аль-Фараби, где 26 августа произошёл пожар, пока не знают, насколько сильно пострадало их имущество. Среди них — хозяйка студии колористики, которая находилась на втором этаже.
По словам Татьяны, когда начался пожар, в здании сработала сигнализация. Люди услышали крики и сразу покинули помещения.
— Девочки стали кричать: «Пожар, мы горим, все выходим из здания». Сработала сигнализация, и мы быстро выбежали. Ничего с собой не взяли, всё осталось в кабинетах, — рассказала она.
На момент разговора женщина ещё не могла оценить ущерб. Доступа в кабинет не было, поэтому неизвестно, затронул ли его огонь.
— Я ничего не считала, потому что мы пока не знаем, пострадал мой кабинет или нет. Никакой точной информации нам ещё не дают, — отметила Татьяна.
Студия была полностью оборудована: внутри остались зеркала, кресла, краски, расходные материалы и всё необходимое для работы. Это помещение женщина арендовала около трёх лет.
— Всё, что создавалось для уюта и работы, осталось там. Ничего спасти не удалось. Три года здесь работала, всё было хорошо. Это беда, — поделилась она.
По словам арендаторов, особенно сильно огонь повредил часть помещений на третьем этаже, выходящих на заднюю сторону здания. Точные масштабы ущерба пока устанавливаются. Ожидается, что помещения осмотрят эксперты, после чего владельцам и арендаторам сообщат о состоянии их имущества.
Напомним, пожар произошёл 26 августа в трёхэтажном административном здании на проспекте Аль-Фараби. Огонь распространился на обшивку здания, кабинет на третьем этаже и два припаркованных автомобиля. Во время тушения пожарные вывели женщину со второго этажа. Информация о пострадавших не поступала.
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