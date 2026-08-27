Токаев наградил учителя из Костаная медалью «Шапағат»

После пожара на Аль-Фараби владельцы кабинетов не знают, что стало с их имуществом
Владельцы и арендаторы помещений в здании на проспекте Аль-Фараби, где 26 августа произошёл пожар, пока...
Учитель гимназии имени Горького в Костанае Ирина Герасева награждена медалью «Шапағат».
Соответствующий указ 26 августа подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Государственной награды костанайский педагог удостоена за выдающиеся достижения в сфере образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан.
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