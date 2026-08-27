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Токаев наградил учителя из Костаная медалью «Шапағат»

— Сегодня, 10:04
Изображение для новости: Токаев наградил учителя из Костаная медалью «Шапағат»

Фото Акорды


Учитель гимназии имени Горького в Костанае Ирина Герасева награждена медалью «Шапағат».

Соответствующий указ 26 августа подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Государственной награды костанайский педагог удостоена за выдающиеся достижения в сфере образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан.



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