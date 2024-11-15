Костанайцу заменят автомобиль 2024 года выпуска на новый





Костанайцу заменят автомобиль 2024 года выпуска на аналогичную новую машину 2025 года. Такое условие стороны закрепили в медиативном соглашении, которое утвердил Костанайский городской суд.

Гражданское дело было связано с защитой прав потребителя. Истец требовал заменить товар ненадлежащего качества, а также взыскать неустойку, понесённые убытки и компенсацию морального вреда.

Во время судебного разбирательства стороны решили урегулировать спор с помощью медиации и обратились в суд с соответствующим ходатайством. Суд проверил условия соглашения, признал их соответствующими законодательству и утвердил документ.

По условиям соглашения покупатель отказался от заявленных требований, а ответчики согласились заменить приобретённый автомобиль 2024 года выпуска на аналогичный новый автомобиль 2025 года выпуска.

При этом за владельцем сохраняются предусмотренные законом права, если в течение гарантийного срока у новой машины обнаружатся производственные или существенные недостатки.

После утверждения медиативного соглашения производство по гражданскому делу прекратили. Определение суда может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней со дня его изготовления в окончательной форме.

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