Чиновникам запретили просить дополнительные деньги в обход Минфина

В Казахстане изменили порядок внесения предложений об увеличении расходов республиканского бюджета. Соответствующее постановление 20 августа подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает LS.
Согласно новым правилам, министерствам и акиматам запрещено обращаться к президенту, в Администрацию президента или Правительство с запросами на дополнительное финансирование вне установленных сроков.
Предложения об увеличении расходов теперь необходимо предварительно согласовывать с Министерством финансов и Министерством национальной экономики. К обращению должны быть приложены финансово-экономические расчёты и другие необходимые документы.
Внести такое предложение инициаторы смогут в течение пяти рабочих дней после того, как Республиканская бюджетная комиссия примет решение об уточнении бюджета на текущий финансовый год.
Кроме того, государственным органам запретили без согласования с Минфином и МНЭ предлагать изменения в механизмы и инструменты исполнения задач, предусмотренных бюджетным законодательством.
При наличии полного пакета документов обращения будут рассматривать около 15 рабочих дней.
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