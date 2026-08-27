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Чиновникам запретили просить дополнительные деньги в обход Минфина

— Сегодня, 09:48
Фотография для новости Свыше 26 тысяч новых рабочих мест появится в Казахстане

Фотография Натальи Луговской/alau.kz


В Казахстане изменили порядок внесения предложений об увеличении расходов республиканского бюджета. Соответствующее постановление 20 августа подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает LS.

Согласно новым правилам, министерствам и акиматам запрещено обращаться к президенту, в Администрацию президента или Правительство с запросами на дополнительное финансирование вне установленных сроков.

Предложения об увеличении расходов теперь необходимо предварительно согласовывать с Министерством финансов и Министерством национальной экономики. К обращению должны быть приложены финансово-экономические расчёты и другие необходимые документы.

Внести такое предложение инициаторы смогут в течение пяти рабочих дней после того, как Республиканская бюджетная комиссия примет решение об уточнении бюджета на текущий финансовый год.

Кроме того, государственным органам запретили без согласования с Минфином и МНЭ предлагать изменения в механизмы и инструменты исполнения задач, предусмотренных бюджетным законодательством.

При наличии полного пакета документов обращения будут рассматривать около 15 рабочих дней.

 



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