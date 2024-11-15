Дома и квартиры должников направили на погашение алиментов в районе Костанайской области





В Карабалыкском районе имущество двух должников использовали для погашения задолженности по алиментам. Общая сумма долга перед детьми составила семь миллионов тенге, сообщили в районной прокуратуре.

В ходе надзорной деятельности прокуроры установили, что один из жителей района длительное время не исполнял алиментные обязательства. Его задолженность перед несовершеннолетним ребёнком достигла 3,6 миллиона тенге.

— Для восстановления нарушенных прав ребёнка прокуратурой района приняты меры. Карабалыкский районный суд вынес определение об обращении взыскания на жилой дом должника, расположенный в посёлке Карабалык, — сообщил старший прокурор Карабалыкского района Даурен Нурманов.

Как уточнили в прокуратуре, этот дом не являлся единственным жильём мужчины.

Ещё один житель района уклонялся от содержания ребёнка с 2019 года. За несколько лет его задолженность по алиментам составила 3,4 миллиона тенге. По инициативе прокуратуры взыскание обратили на половину доли недвижимого имущества должника.

— В настоящее время проводится процедура передачи доли квартиры взыскателю. Меры прокурорского реагирования позволили использовать имущество должников для исполнения судебных актов и восстановления имущественных прав детей, — отметил Даурен Нурманов.

В прокуратуре напомнили, что обязанность родителей содержать своих детей сохраняется до полного исполнения алиментных обязательств. Работа по защите прав несовершеннолетних и взысканию долгов продолжается.

В начале 2026 года сообщалось, что общая задолженность по алиментам в Костанайской области превышала четыре миллиарда тенге.

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