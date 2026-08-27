Грозы, град и шквал ожидаются в Костанайской области





В Костанайской области прогнозируют дождливую погоду. На севере и западе региона временами ожидается сильный дождь, днём на западе и востоке возможны град и шквал.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. На юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на юге — до +20. Днём ожидается +23…+28 градусов, на юге области — до +33.

В Костанае будет переменная облачность, пройдут дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днём — +24…+26.

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