Грозы, град и шквал ожидаются в Костанайской области

В Костанайской области прогнозируют дождливую погоду. На севере и западе региона временами ожидается сильный дождь, днём на западе и востоке возможны град и шквал.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. На юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на юге — до +20. Днём ожидается +23…+28 градусов, на юге области — до +33.
В Костанае будет переменная облачность, пройдут дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днём — +24…+26.
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