Школам Костанайской области срочно нужны учителя





В школах Костанайской области остаются открытыми 65 педагогических вакансий. Учителей не хватает как в городах, так и в сельских населённых пунктах. Аналогичная потребность в кадрах наблюдалась и в прошлом году, сообщили в областном управлении образования.

Особенно востребованы учителя математики, английского языка и химии. Наиболее остро кадровый дефицит ощущается в Карасуском, Житикаринском и Узункольском районах, а также в Рудном.

По словам пресс-секретаря управления образования Анны Лазаревой, значительную часть вакансий планируют закрыть по итогам оценки знаний педагогов, которая была назначена на 26 августа. После тестирования специалисты смогут участвовать в конкурсах через информационную систему Enbek.HR.

На этой платформе педагог может найти подходящую вакансию и загрузить необходимые документы. При этом с текущего года выпускников с показателем GPA не ниже 3,3 балла из четырёх возможных разрешено принимать на работу без конкурса.

В костанайской школе-лицее №1 сейчас требуются учителя математики, начальных классов, русского языка и литературы. В учебном заведении обучаются более 1 600 детей.

Как рассказала заместитель директора школы-лицея №1 по научно-методической работе Анна Белоусова, соискатели прикрепляют в систему удостоверение личности, диплом об образовании, сведения о квалификационной категории или результаты оценки знаний педагогов, а также документы, подтверждающие профессиональные достижения.

За каждый документ система начисляет определённое количество баллов. Кандидата определяют по наивысшему результату, а школьная комиссия проверяет внесённые данные.

Наиболее активно педагоги откликаются на вакансии летом, когда колледжи и вузы выпускают молодых специалистов. В течение учебного года желающих устроиться на свободные места становится меньше. При этом закрыть вакансии в городах проще, чем в сельской местности.

Для привлечения специалистов в сёла действует программа «С дипломом в село». В 2025 году подъёмные на общую сумму 95,6 миллиона тенге получили 243 работника сферы образования. Ещё 78 специалистам предоставили кредиты на приобретение жилья. На эти цели направили 651,1 миллиона тенге.

По данным управления экономики и бюджетного планирования, на момент предоставления информации финансирование программы «С дипломом в село» на 2026 год ещё не было выделено.

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