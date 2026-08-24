Запись на два месяца вперёд, а работать негде»: жительница Костаная рассказала о последствиях пожара





Парикмахер-колорист Алеся Прокопчук-Флакс пока не знает, в каком состоянии находится её кабинет после пожара в административном здании на проспекте Аль-Фараби. Внутри остались оборудование, новая мебель, профессиональная косметика и рабочие инструменты.

В профессии Алеся уже 26 лет. Помещение на втором этаже здания она арендовала с 1 марта этого года. О начавшемся пожаре женщине сообщила знакомая, которая забежала с улицы.

— Она сказала: «Девочки, начинается пожар». Мы стали хватать ценные вещи и выбегать. Успела взять документы, рабочие записи, сумку и деньги. Всё происходило очень быстро, главное было самим выбраться, — рассказала Алеся.

Доступа в здание у арендаторов пока нет. Поэтому женщина не знает, что осталось от её кабинета и оборудования.

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По словам Алеси, только на обустройство помещения, без учёта профессиональных средств и косметики, она потратила около 1,2 миллиона тенге. Внутри также остались ножницы, фены, краски, товары для продажи и другое оборудование.

— Если окажется, что ничего не осталось, придётся всё начинать с нуля: снова покупать ножницы, фены, краски и искать помещение. Я всю ночь не спала, голова кругом. Пока не понимаю, что делать дальше, — поделилась женщина.

Из-за пожара работа колориста приостановлена. При этом клиенты записаны к ней почти на два месяца вперёд.

— Сейчас мне нужно как-то помочь своим клиентам, но я пока не знаю, как помочь самой себе, — сказала Алеся Прокопчук-Флакс.

Напомним, пожар в трёхэтажном административном здании на проспекте Аль-Фараби произошёл 26 августа. Огонь распространился на наружную обшивку, помещения третьего этажа и два припаркованных автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

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