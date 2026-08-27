Родителей призвали чаще разговаривать с детьми: обращение МВД





В преддверии нового учебного года Министерство внутренних дел обратилось к родителям, школьникам и педагогам, напомнив о правилах безопасности, сообщает Polisia.kz.

С началом занятий дети чаще будут находиться вне дома, самостоятельно добираться до школы, посещать кружки и спортивные секции. В МВД призвали ещё раз объяснить им, как правильно вести себя на дороге и действовать в опасной ситуации.

Перед 1 сентября специалисты обследовали все школы на предмет обеспечения дорожной безопасности. Проверку также прошли автобусы, предназначенные для перевозки детей. По выявленным нарушениям выданы предписания. Устранить недостатки должны до начала учебного года.

Школьникам напоминают, что переходить дорогу можно только в разрешённых местах. Перед выходом на проезжую часть необходимо убрать телефон и наушники и внимательно посмотреть по сторонам. Соблюдать правила дорожного движения также необходимо при использовании велосипедов, мопедов и электросамокатов.

Отдельное обращение МВД адресовало родителям. Взрослым рекомендуют знать, где находится ребёнок, с кем он общается и чем интересуется. Важно регулярно разговаривать с детьми и выстраивать доверительные отношения, чтобы в сложной ситуации ребёнок не боялся обратиться за помощью.

Если ребёнку угрожает опасность, необходимо звонить по номеру 102 или обращаться в контакт-центр 111.

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