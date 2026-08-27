Масштабное отключение воды ожидается в Костанае: список адресов





28 августа в Костанае проведут сразу два плановых отключения питьевой воды. Ограничения затронут десятки жилых домов, несколько посёлков, детские сады, магазины и предприятия.

Как сообщили в ГКП «Костанай-Су», специалисты заменят запорную арматуру диаметром 200 миллиметров на двух участках водопроводных сетей.

С 09:00 до 21:00

Подачу воды прекратят из-за работ по адресу: проспект Абая, 1М.

Проспект Абая: 1/2, 1/2а, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/34, 1/50, 1/51, 1/53, 1/56, 1/58, 3/53, 3/55, 3/57, 3/59, 3/60, 3/61, 3/63.

Также воды не будет по следующим адресам:

посёлок Мехколонна, 58;

посёлок Геофизик;

посёлок Амангельды;

посёлок Дружба;

посёлок Ударник;

посёлок Кунай;

микрорайон Кунай.

Под отключение попадут коммерческие и социальные объекты:

магазин «Инструмент» — проспект Абая, 1С;

АЗС KST Trade — проспект Абая, 1/1;

авторынок — проспект Абая, 1Д;

база сжиженного газа — проспект Абая, 1Г;

«Астыкжан» — проспект Абая, 1Б;

«Интерполе» — проспект Абая, 1Р;

гостиничный комплекс Bi Ai San — проспект Абая, 1Е;

фабрика «Север Птица» — посёлок Дружба, улица Садовая, 1А;

ТОО «Жас Канат» — посёлок Ждановка, 1.

С 10:00 до 20:00

Второе отключение связано с работами по адресу: улица Каирбекова, 371.

Улица Каирбекова: 336, 340, 340/1, 342, 369, 369/1, 371, 375, 375/1, 381, 383, 385, 385/1, 387, 387/1, 389, 393, 395.

Улица Текстильщиков: 3, 3а, 3/51, 9а, 15, 17, 19.

4-й микрорайон: дома 1, 2, 2б, 4, 4/а, 6/1.

Улица Свободы: 98а.

Улица Киевская: 18, 18а.

Без воды также останутся:

аптека по улице Каирбекова, 383/2;

супермаркет «Солнечный» по улице Каирбекова, 379;

«Олимп+» по улице Каирбекова, 379а;

ясли-сад №12 по улице Каирбекова, 391;

ясли-сад №6 в 4-м микрорайоне, дом 4/2;

Дворец культуры студентов по улице Текстильщиков, 9;

КГП «Затобольская ТЭК» в Тобыле.

Жителей просят заранее сделать необходимый запас питьевой воды. В «Костанай-Су» принесли извинения за временные неудобства.

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