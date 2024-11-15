Почти 10 тысяч казахстанцев вернули пенсионные деньги в ЕНПФ





С начала 2026 года около 9,8 тысячи казахстанцев вернули в Единый накопительный пенсионный фонд 7,3 миллиарда тенге, которые ранее были направлены на оплату лечения, сообщает LS

При этом за тот же период 627 человек использовали на медицинские услуги 631,4 миллиона тенге из пенсионных накоплений.

Больше всего средств вернули жители Алматы — 1,4 миллиарда тенге от 1,6 тысячи человек. Далее следуют:

Карагандинская область — 775,4 миллиона тенге от 1,1 тысячи человек;

Астана — 765,4 миллиона тенге от 983 человек;

Атырауская область — 704,6 миллиона тенге от более чем тысячи человек;

Мангистауская область — 581,7 миллиона тенге от 819 человек.

Более половины возвращённой суммы пришлось на средства, которые планировалось использовать для радиохирургического лечения, — 3,6 миллиарда тенге, или 50,15%.

На втором месте находятся офтальмологические услуги — 2,03 миллиарда тенге, или 27,95%. Ещё 1,2 миллиарда тенге, или 17,16%, вернули по заявкам на реконструктивные и восстановительные, в том числе пластические, операции.

Возвраты средств, предназначавшихся для стоматологических услуг, составили 195 миллионов тенге, или 2,7%.

В ЕНПФ пояснили, что одним из оснований для возврата единовременных пенсионных выплат является выявление их нецелевого использования.

Для сравнения, в 2025 году 267,8 тысячи казахстанцев направили на лечение 392,7 миллиарда тенге пенсионных накоплений. Обратно в фонд вернули 65,2 миллиарда тенге.

На улучшение жилищных условий за семь месяцев 2026 года 221 тысяча человек использовала 434,6 миллиарда тенге. При этом 66 тысяч казахстанцев вернули в ЕНПФ 83,2 миллиарда тенге — 19,1% от объёма изъятий.

Свои пенсионные накопления частным управляющим инвестиционным портфелем передали 57,4 тысячи казахстанцев.

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