Костанайцев просят сохранять спокойствие

28 августа в Костанае пройдут антитеррористические учения. Они состоятся на территории железнодорожной станции «Костанай» и Международного аэропорта имени Ахмета Байтұрсынұлы.
Мероприятия будут проводить с 07:00 до 16:00. Их организует Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Во время учений специалисты проверят готовность сил и средств правоохранительных и специальных органов к пресечению различных угроз террористического характера.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и с пониманием отнестись к действиям сотрудников государственных органов.
В оперативном штабе напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
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