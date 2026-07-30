Известные бренды закрывают магазины в Казахстане: что происходит с рынком





Казахстанские торговые центры сталкиваются с изменением потребительских привычек. Покупатели все чаще предпочитают маркетплейсы и интернет-магазины, а некоторые известные fashion- и beauty-бренды сокращают присутствие в офлайне или полностью уходят с рынка страны. На этом фоне владельцы ТРЦ говорят о появлении свободных площадей, а ретейлеры — о снижении продаж и маржинальности, передает inbusiness.kz

Одним из примеров стал бренд Finn Flare. Еще весной 2024 года компания продолжала расширяться в Казахстане. В частности, был подписан договор на открытие магазина площадью 163 квадратных метра в столичном Abu Dhabi Plaza. Он стал третьей точкой бренда в Астане.

Однако уже летом 2026 года Finn Flare полностью прекратил работу в Казахстане. Магазины сети ранее также были представлены в Алматы, Экибастузе и других городах.

Причиной изменения стратегии руководство компании называло снижение продаж в рознице. В результате бренд решил частично переориентироваться на производство корпоративной одежды и работу под заказ.

Ушел из казахстанских торговых центров и международный косметический бренд Flormar. Его официальные магазины ранее работали в крупных ТРЦ Алматы и Астаны, однако сейчас монобрендовых бутиков сети в стране не осталось.

При этом для косметического ретейла отказ от отдельных магазинов не обязательно означает полный уход с рынка. Компании могут переходить к продаже продукции через небольшие торговые точки, мультибрендовые магазины, маркетплейсы и собственные интернет-площадки.

Торговые центры теряют посетителей

Проблему снижения посещаемости торговых центров ранее поднимали и на государственном уровне. Представители партии «Ак жол» обращались в Министерство торговли с предложением поддержать ТРЦ и их арендаторов.

По их данным, владельцы и арендаторы торговых объектов в разных городах страны сталкиваются со снижением потока покупателей, уходом части арендаторов и увеличением количества свободных площадей.

В качестве возможных мер поддержки предлагались налоговые послабления и доступное кредитование для реконструкции и переоборудования освободившихся помещений.

В Министерстве торговли происходящее связывают в том числе с глобальным изменением потребительского поведения. Все больше покупок совершается через интернет, из-за чего традиционным магазинам приходится искать новые способы привлечения посетителей.

Одним из вариантов может стать постепенная трансформация самих торговых центров. Часть классических торговых площадей могут занимать развлекательные, образовательные и другие объекты, ради которых посетители готовы приходить непосредственно в ТРЦ.

Не все бренды уходят

При этом говорить о массовом исчезновении офлайн-магазинов в Казахстане пока преждевременно. Одновременно с закрытием одних сетей другие продолжают выходить на рынок и открывать новые точки.

Так, в конце 2025 года Intermode запустил сеть из 61 магазина сразу в четырех странах — Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Кыргызстане.

Продолжает расширяться в Казахстане и российский бренд женской одежды, обуви и аксессуаров Charuel. Компания ранее анонсировала открытие второго магазина в Алматы и реализовала эти планы летом 2026 года. Новая точка площадью 277 квадратных метров заработала в Dostyk Plaza.

Эксперты отмечают, что рынок офлайн-ретейла в Казахстане продолжает развиваться, а заполняемость качественных торговых центров остается высокой. Однако происходит это на фоне ослабления покупательной способности и быстрого роста онлайн-торговли.

Таким образом, речь идет скорее не об исчезновении традиционных магазинов, а о трансформации рынка. Брендам приходится выбирать между привычными бутиками, более компактными форматами и продажами через маркетплейсы, а торговым центрам — искать новые способы привлечения посетителей.

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