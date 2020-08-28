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Правительство Казахстана ушло в отставку от 28.08.2026 12:22

— Сегодня, 12:22
Изображение для новости: Правительство Казахстана ушло в отставку <span class="hidden-btn"> от 28.08.2026 12:22</span>

Фото Акорды


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ в связи со сложением полномочий Правительства перед вновь избранным Курултаем.

Согласно документу, действующий состав Правительства продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабинета министров.

Указ принят в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Казахстана и статьёй 4 Конституционного закона «О Правительстве Республики Казахстан».

Документ вводится в действие со дня его подписания.



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