Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ в связи со сложением полномочий Правительства перед вновь избранным Курултаем.
Согласно документу, действующий состав Правительства продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабинета министров.
Указ принят в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Казахстана и статьёй 4 Конституционного закона «О Правительстве Республики Казахстан».
Документ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Правительства законодательно запретить детям младше 16 лет регистрироваться в...
«Не время пустых обещаний»: Токаев открыл первую сессию Курултая
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил депутатов с открытием первой сессии Курултая первого созыва. Глава государства...
Чеки, экспертиза и претензия: как костанайским предпринимателям взыскать ущерб после пожара
Предпринимателям, чьё имущество пострадало при пожаре в административном здании на проспекте Аль-Фараби в Костанае, разъяснили...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.