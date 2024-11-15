Дождь со снегом и заморозки до −3 градусов ожидаются в Казахстане





В последние дни лета погода в Казахстане резко изменится. С 29 по 31 августа на большей части страны ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и град. К концу периода на севере и востоке республики ночью возможны осадки в виде дождя и снега.

Сильные дожди прогнозируются:

29 августа — в Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областях;

30–31 августа — в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Без осадков будет преимущественно на западе страны. В западных, северо-западных, северных и восточных регионах ночью и утром ожидается туман.

На северо-западе, севере и в центре Казахстана заметно похолодает. Ночная температура снизится с +10…+15 до 0…+5 градусов. В конце прогнозируемого периода местами ожидаются заморозки до −3 градусов. Днём столбики термометров опустятся с +15…+25 до +10…+15 градусов.

На востоке ночью температура понизится с +10…+15 до +5…+10 градусов, днём — с +25…+35 до +15…+25 градусов.

На западе, напротив, потеплеет с +18…+23 до +25…+30 градусов. В Мангистауской области днём прогнозируется от +25 до +35 градусов.

В южных регионах страны температура составит +10…+20 градусов ночью и +25…+35 градусов днём.

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