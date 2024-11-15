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Могут ли школьницам запретить приходить на уроки с макияжем

— Сегодня, 15:27
Изображение для новости: Могут ли школьницам запретить приходить на уроки с макияжем

Сгенерировано ИИ


В Казахстане нет единого запрета на макияж для школьниц. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК.

По её словам, требования к обязательной школьной форме утверждены приказом Министерства просвещения, однако отдельного пункта о запрете косметики в документе нет, передает informburo.kz

При этом школы могут самостоятельно устанавливать соответствующие ограничения во внутренних правилах распорядка и уставах.

— Школы могут определить в своих правилах, чтобы родители обеспечивали нахождение детей в здании школы без макияжа, — пояснила Шынар Акпарова.

Она также напомнила, что за несоблюдение требований к школьной форме предусмотрена административная ответственность. Однако о конкретном наказании именно за макияж первый вице-министр не сообщила.



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