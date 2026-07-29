За убийство 15-летнего пасынка житель Житикары получил 23 года





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области огласил приговор 35-летнему жителю Житикары Евгению Канылину. Его признали виновным в покушении на убийство супруги и убийстве её несовершеннолетнего сына.

Трагедия произошла ночью 25 апреля. По материалам дела, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во время конфликта ударил жену ножом в живот. Женщине был причинён тяжкий вред здоровью.

На её крик выбежал 15-летний сын, который попытался остановить отчима и выбить нож из его рук.

— В этот момент вы нанесли ему четыре удара ножом в грудь, от которых несовершеннолетний потерпевший скончался, — огласила обстоятельства дела судья Ольга Шаньгина.

После этого подсудимый попытался вновь напасть на супругу, однако его остановил и обезвредил брат женщины. Незадолго до случившегося он покинул квартиру, но вернулся, услышав крики сестры.

Вина подсудимого подтверждена показаниями потерпевшей, свидетеля и самого Канылина. Государственный обвинитель просил назначить ему 22 года лишения свободы.

Чистосердечное признание вины и раскаяние суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства. Совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения признано отягчающим обстоятельством.

По совокупности уголовных правонарушений Евгению Канылину назначили 23 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

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