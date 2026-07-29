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Страховые выплаты по автогражданке в Казахстане станут только безналичными

— Сегодня, 16:50
Изображение для новости: Страховые выплаты по автогражданке в Казахстане станут только безналичными

Кадр из видео


С 21 октября 2026 года в Казахстане изменится порядок получения страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Деньги будут перечислять исключительно в безналичной форме — на банковский счёт получателя страховой выплаты. Получить их наличными будет нельзя.

Все расходы, связанные с переводом и зачислением денег, возьмёт на себя страховая компания. Благодаря этому пострадавший должен получить назначенную сумму полностью, без удержания банковских комиссий.

Изменения внесены в статью 25 закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств». Поправки предусмотрены законом о совершенствовании и цифровизации финансового рынка.

Новый порядок призван повысить прозрачность страховых выплат, исключить непрозрачные схемы урегулирования убытков и гарантировать поступление денег непосредственно пострадавшим.

Нововведение начнёт действовать спустя 60 календарных дней после первого официального опубликования закона — с 21 октября 2026 года.



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