Страховые выплаты по автогражданке в Казахстане станут только безналичными

С 21 октября 2026 года в Казахстане изменится порядок получения страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Деньги будут перечислять исключительно в безналичной форме — на банковский счёт получателя страховой выплаты. Получить их наличными будет нельзя.
Все расходы, связанные с переводом и зачислением денег, возьмёт на себя страховая компания. Благодаря этому пострадавший должен получить назначенную сумму полностью, без удержания банковских комиссий.
Изменения внесены в статью 25 закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств». Поправки предусмотрены законом о совершенствовании и цифровизации финансового рынка.
Новый порядок призван повысить прозрачность страховых выплат, исключить непрозрачные схемы урегулирования убытков и гарантировать поступление денег непосредственно пострадавшим.
Нововведение начнёт действовать спустя 60 календарных дней после первого официального опубликования закона — с 21 октября 2026 года.
За убийство 15-летнего пасынка житель Житикары получил 23 года
Могут ли школьницам запретить приходить на уроки с макияжем
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.