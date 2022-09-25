850 миллионов тенге алиментов задолжал костанаец

Приговор вынесен по делу о коммерческом подкупе банкротного управляющего одного из предприятий в Костанайской области.

О его задержании в феврале сообщили сотрудники департамента экономических расследований, Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области. Сообщалось, что он получал 50 миллионов тенге, и это была половина от требуемой им суммы. Тогда сообщалось, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Теперь же стало возможным прояснить, за что кризисный менеджер требовал для себя таких денег.

«Департаментом экономических расследований по Костанайской области, окончено уголовное дело в отношении банкротного управляющего, гражданина Т, по факту вымогательства денежных средств с учредителя одного из предприятий Костанайской области, за включение его супруги в реестр должников, для выплаты задолженности по алиментам», — сообщил заместитель начальника управления департамента экономических расследований Костанайской области Азамат Кусаинов.

То есть, предприятие банкротилось, процедура была практически закончена. Но, его учредитель решил добавить в список тех, кому он должен деньги, свою бывшую супругу. Выяснилось, что он давно не платил ей алименты на содержание детей, с 2009-ого года. Сумма долга, накопившегося больше чем за десяток лет, привысила 850 миллионов тенге. Чтобы вернуть деньги жене, учредитель решил воспользоваться распродажей активов фирмы. Но, конкурсный управляющий выдвинул свои условия.

«Он угрожал тем, что он может на сегодняшний день закончить процедуру банкротства, и реализовать все имущество предприятия, до включения его супруги в реестр кредиторов. Это его прямые были обязанности, но, он поставил такие условия, что все зависит от него», — говорит Азамат Кусаинов.

И на основании этого управляющий потребовал для себя 100 миллионов тенге. Дальше последовало обращение в департамент экономических расследований, и задержание. Дело рассмотрено уголовным спецсудом, обжаловано подсудимым в областной коллегии по уголовным делам, которой приговор оставлен без изменений. Судом Костаная он осужден на 8,5 лет. Отбывание наказания назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, то есть, в колонии-поселении. Также, бывший банкротный управляющий лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и государственных учреждениях, а также в субъектах квазигосударственного сектора сроком на 5 лет.

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