Более чем на 450 миллионов тенге нанесен ущерб государству в результате коррупционных преступлений, совершенных за полгода в Костанайской области. Большую часть суммы, по словам сотрудников местного отделения антикоррупционной службы, удалось возместить. В ведомстве отмечают, что за шесть месяцев этого года, в регионе совершено больше подобных правонарушений, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе и одно особо тяжкое, сообщает alau.kz

86 коррупционных преступлений зарегистрировано в Костанайской области за полгода. В прошлом году за аналогичный период их было на пять меньше, кроме того, не было зарегистрировано особо тяжких преступлений.

В этом году в совершении подобного подозревается заместитель руководителя отдела финансирования управления образования областного акимата, который подстрекал к даче особо крупной взятки в 30 миллионов тенге. В ближайшее время его дело планируют направить в суд.

«В рамках оперативного сопровождения хода реализации государственных программ выявлено 31 преступление, пресечено 16 фактов незаконного вмешательства чиновников в деятельность МСБ. Зарегистрировано 6 фактов системной коррупции. Субъектами коррупционных проявлений в отчетном периоде являются 45 должностных лиц»,- сказал руководитель департамента агенства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов.

Антикоррупционщики напомнили о руководивших областной инспекцией транспортного контроля Арапбаеве, городским отделом ЖКХ Тарасове, отделом строительства акимата Костаная Нуралине. Двое последних наказаны 3,5 годами лишения свободы. А руководитель Центра информатизации и оценки качества образования Павличенко на днях осужден к штрафу в 100 тысяч тенге за дачу взятки в 10 тысяч.

«В настоящее время на рассмотрении в суде находятся уголовные дела по фактам хищения денежных средств в отношении руководителя ГУ «Отдел образования акимата Алтынсаринского района» и руководителя «Специализированного дома ребенка города Аркалык. Кроме этого в производстве Департамента находятся уголовные дела, имеющие общественный резонанс. Подобные преступления заслуживают особого внимания и этому процессу предшествует серьезная оперативная, следственная и аналитическая работа»,- говорит Куаныш Бекбасов.

В данном случае речь идет о делах в отношении замакима и ряда должностных лиц акимата Костанаяпо факту превышения должностных полномочий, и в отношении главврача костанайского областного противотуберкулезного диспансера по факту получения взятки. Их планируется направить в суд в августе. Замакима города Андрей Финк, по данным антикоррупционщиков, решением дисциплинарной комиссии уволен по отрицательным мотивам за вступивший в силу приговор суда в отношении его подчиненного Нуралина. Также на особом контроле находятся ряд должностных лиц, в отношении которых будут приняты меры уже после вступления в отношении их подчиненных приговора суда.

«В целом анализ правоприменительной практики показывает, что наиболее подверженными коррупции являются сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, строительства и сельского хозяйства, а также правоохранительные органы. За истекший период сумма установленного ущерба по коррупционным преступлениям составила 457 миллионов тенге, при этом удалось возместить 414 миллионов»,- говорит Куаныш Бекбасов.

Как рассказал руководитель антикоррупционного департамента, с момента регистрации дел ведется работа по установлению денежных средств, движимого и недвижимого имущества их фигурантов, на которое можно наложить арест и в последующем использовать в качестве погашения ущерба.

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