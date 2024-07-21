87 человек утонули с начала купального сезона в РК

В целом с начала года казахстанские спасатели провели свыше 55 тысяч рейдов, к административной ответственности привлечено порядка 11,5 тысячи нарушителей, 730 из них привлечены с 1 июня этого года, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на МЧС РК.

«За 50 дней купального периода на водоемах страны спасателями спасено 160 человек, из них 44 детей. С начала купального сезона утонуло 87 человек, из них 35 детей. Большое количество утоплений в стране в купальный сезон (85%) приходится именно на запрещенные для купания места», — говорится в сообщении.

Также спасатели назвали основные причины гибели людей на воде: оставление детей без присмотра взрослых; рыбалка; нахождение в воде нетрезвом виде; из-за переоценки сил и неумения плавать.

Для безопасности населения, на водоемах функционируют 399 объектовых спасательных постов МЧС, для них обучено 3801 общественных спасателей. Дополнительно, на летний период создаются мобильные посты, укомплектованные лодками и средствами спасения. Ими осуществляется дежурство и патрулирование водоёмов.

«Сегодня по стране 708 разрешенных мест для купания и отдыха, данные размещены на платформе «2GIS». Особое внимание МЧС уделяется безопасности детей. До начала и весь купальный период их обучают плаванию, навыкам спасения и оказанию первой помощи. На сегодняшний день обучено более 32 тысяч детей», — говорится в сообщении.

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