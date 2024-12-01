По инициативе Антикоррупционной службы в Министерстве транспорта состоялось совещание по проблемным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок.

В мероприятии приняли участие представители Агентства, Министерства транспорта, Комитетов железнодорожного и водного транспорта, санитарно-эпидемиологического контроля, АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и «Ассоциации перевозчиков ЖД транспортом по социально-значимым сообщениям».

«Обсуждены имеющиеся серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок. Особое внимание уделено вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов. Кроме того, отмечены проблемы с дефицитом билетов и регулярными задержками поездов, которые создают неудобства для граждан», — сообщает Антикор.

По итогам совещания Агентством предложено пересмотреть методику расчета субсидий, проработать вопросы цифровизации системы субсидирования, обеспечения эффективного мониторинга и контроля (аудио-видеофиксация обследования поездов, установления критериев оценки качества услуг и системы штрафных санкций), проведения аудита в компаниях-перевозчиках, а также увеличения доли новых вагонов.

Мониторинг устранения коррупционных рисков в железнодорожной сфере продолжается и находится на особом контроле Агентства.

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