872 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки (8 августа) в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.
Из них 428 без клинических проявлений, симптомных носителей — 444 человека.
город Нур-Султан — 174 / 78
город Алматы — 151 / 73
город Шымкент — 24 / 13
Акмолинская область — 39 / 22
Актюбинская область — 10 / 5
Алматинская область — 23 / 16
Атырауская область — 41 / 35
Восточно-Казахстанская область — 78 / 30
Жамбылская область — 30 / 18
Западно-Казахстанская область — 55 / 24
Карагандинская область — 90 / 27
Костанайская область — 30 / 13
Кызылординская область — 6 / 6
Мангистауская область — 29 / 24
Павлодарская область — 26 / 15
Северо-Казахстанская область — 40 / 11
Туркестанская область — 26 / 18
Всего в стране выявлен 98 701 заболевший.
За этот же период в респубике от коронавирусной инфекции выздоровели 664 человека. Итого выздоровевших в Казахстане — 72 273.
COVID-2019 в Казахстане
98701 - зарегистрированно
72273 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
3051 - в Костанайской области