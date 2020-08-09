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872 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

фото из открытых источников

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За прошедшие сутки (8 августа) в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.

Из них 428 без клинических проявлений, симптомных носителей — 444 человека.

В разрезе регионов (общая / бессимптомные)

город Нур-Султан — 174 / 78
город Алматы — 151 / 73
город Шымкент — 24 / 13
Акмолинская область — 39 / 22
Актюбинская область — 10 / 5
Алматинская область — 23 / 16
Атырауская область — 41 / 35
Восточно-Казахстанская область — 78 / 30
Жамбылская область — 30 / 18
Западно-Казахстанская область — 55 / 24
Карагандинская область — 90 / 27
Костанайская область — 30 / 13
Кызылординская область — 6 / 6
Мангистауская область — 29 / 24
Павлодарская область — 26 / 15
Северо-Казахстанская область — 40 / 11
Туркестанская область — 26 / 18

Всего в стране выявлен 98 701 заболевший.

За этот же период в респубике от коронавирусной инфекции выздоровели 664 человека. Итого выздоровевших в Казахстане — 72 273.

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COVID-2019 в Казахстане

98701 - зарегистрированно

72273 - выздоровевших

1058 - летальных случаев

3051 - в Костанайской области

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