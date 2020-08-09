872 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (8 августа) в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.

Из них 428 без клинических проявлений, симптомных носителей — 444 человека.

В разрезе регионов (общая / бессимптомные)

город Нур-Султан — 174 / 78

город Алматы — 151 / 73

город Шымкент — 24 / 13

Акмолинская область — 39 / 22

Актюбинская область — 10 / 5

Алматинская область — 23 / 16

Атырауская область — 41 / 35

Восточно-Казахстанская область — 78 / 30

Жамбылская область — 30 / 18

Западно-Казахстанская область — 55 / 24

Карагандинская область — 90 / 27

Костанайская область — 30 / 13

Кызылординская область — 6 / 6

Мангистауская область — 29 / 24

Павлодарская область — 26 / 15

Северо-Казахстанская область — 40 / 11

Туркестанская область — 26 / 18

Всего в стране выявлен 98 701 заболевший.

За этот же период в респубике от коронавирусной инфекции выздоровели 664 человека. Итого выздоровевших в Казахстане — 72 273.

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